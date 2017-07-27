Власти Чили готовы к переговорам о соглашении о свободной торговле с ЕАЭС

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Чили готовы начать переговоры о соглашении о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявила РИА Новости вице-министр торговли и гендиректор международных экономических отношений министерства иностранных дел Паулина Насал Аранда.

"Мы готовы, и здесь я хочу быть откровенной, мы готовы начать переговоры с союзом, потому что мы провели внутреннюю оценку, мы проделали работу в Чили", — заявила Аранда.

Она отметила, что сначала необходимо создать рабочую группу, которая оценит возможности для переговоров по соглашению. Затем "две стороны соглашения определят потенциальные преимущества" договора, что может продолжаться от одного до двух лет, добавила Аранда.