В России задействовали технологию блокчейн для оформления авиабилетов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Технологию блокчейн задействовали в России для оформления авиабилетов, что позволяет ускорить расчеты между банками и компаниями с двух недель до считанных секунд, сообщает пресс-служба Альфа-банка.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.

Власти РФ, а также российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе блокчейн. В частности, Росреестр в сентябре планирует начать пилотный проект по внедрению технологии в Великом Новгороде.

В четверг о запуске платформы на базе Ethereum для автоматизированной продажи билетов объявили Альфа-банк и S7 Airlines. Согласно сообщению авиакомпании, ею был оформлен первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн.

Ethereum — это платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. С фондом, разработавшим данный инструмент, например, сотрудничает ВЭБ в части создания компетенций по новым материалам и прорывным технологиям.

"Внедрение платформы Ethereum открыло возможности существенной оптимизации бизнес-процессов как для авиакомпании, так и для ее партнеров. Скорость расчетов выросла с 14 дней до рекордных 23 секунд", — говорится в сообщении Альфа-банка.

"Создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме – от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка", — добавляет S7.

С внедрением платформы авиакомпания не будет предоставлять агенту отсрочку платежа и будет получать выручку сразу после оформления авиабилета. В свою очередь агент избавлен от необходимости оформления банковской гарантии, которая применяется в традиционной схеме расчетов для снижения рисков неплатежей, и не обязан перевыпускать ее в случае, если реальные объемы продаж не совпали с суммой, указанной в документе.

Применение блокчейн позволит компаниям сократить документооборот и трудозатраты персонала — весь цикл операций, включая формирование заявки на платеж, проверку достаточности средств на счете, списание средств и обновление статуса, выполняется системой автоматически. Внедрение блокчейна также позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить надежность и прозрачность торговых операций.

"Блокчейн-платформа позволяет существенно оптимизировать бизнес-процессы. Она автоматизирует любую схему взаиморасчета, даже очень сложную – например, складские поставки. При таком механизме практически не требуется участие человека: не надо выставлять счета, проводить сверки, писать акты. Потенциально к платформе могут быть подключены поставщики бортового питания, топлива, аэропортовых услуг", – приводятся в сообщении слова замгендиректора по информационным технологиям S7 Group Павла Воронина.