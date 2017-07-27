Власти не допустят давления на немецких инвесторов, заявил премьер Турции

АНКАРА, 27 июл — РИА Новости. Турецкие власти не допускают мысли о каком-либо давлении на иностранных инвесторов, в том числе немецких, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече в Анкаре с руководителями ряда компаний с немецким капиталом.

"Власти Турции не допускают мысли о каком-либо давлении на инвесторов, часть из которых работает на местном рынке более полувека и воспринимается потребителями в качестве составной части турецкой экономики", — сказал Йылдырым, которого цитирует агентство Anadolu

По его словам, для властей Турции очень важно, чтобы интересы немецких инвесторов в Турции не пострадали от напряженности в отношениях двух стран. Правительство Турции считает компании с немецким участием не зарубежными, а отечественными, добавил Йылдырым.

В минувший четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции назвал заявления Габриэля неприемлемыми и углубляющими кризис в отношениях между двумя странами.

Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.