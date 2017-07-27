МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уверена, что операторы "большой четверки" технически готовы к отмене роуминга в РФ, и считает заявления об обратном попыткой ввести в заблуждение, заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Разговоры о том, что это что-то новое и компании не готовы — попытка ввести всех в заблуждение. Компании прекрасно понимают тренд. Технически и административно они готовы к тому, чтобы это сделать", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее в июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга в РФ. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.

В понедельник в "Мегафоне" назвали невыполнимым требование ФАС в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ. Если у ФАС возникнут вопросы к "Мегафону", компания готова "обсуждать их в судебном порядке", заявила РИА Новости операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова. Ранее ряд экспертов также выражали сомнения в выполнимости требований ФАС, а в Минкомсвязи высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг внутри РФ вырастут тарифы на сотовую связь.