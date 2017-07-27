Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии увеличился на 15%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии за пять месяцев этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15% — до 282 миллионов долларов, сообщила директор департамента внешних связей российского региона Ольга Гусева.

"По итогам пяти месяцев 2017 года товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь составил 282 миллиона долларов, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. Рост товарооборота, прежде всего, произошел за счет увеличения экспорта из нашего региона в Беларусь. Экспорт вырос на 18% и достиг 216 миллионов долларов", — цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона слова Гусевой.

Она уточнила, что "динамика товарооборота обусловлена ростом поставок в Белоруссию товаров с глубокой степенью переработки, в частности, почти в 3 раза увеличились поставки средств наземного транспорта и их частей, почти в 2 раза – электрических машин, на 18% — оборудования и механических устройств".

При этом, по словам Гусевой, в 2,7 раза сократился сегмент сырьевого экспорта – минерального топлива и нефтепродуктов. "Это говорит о смещении интересов белорусской стороны в пользу высокотехнологичной продукции нижегородских компаний", — резюмировала директор департамента.

Она также сообщила, что сейчас в стадии подписания находится программа развития сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии по разработке, производству и поставках автокомпонентов на долгосрочный период.

Импорт из Белоруссии в Нижегородскую область в январе-мае вырос на 7% и составил 66 миллионов долларов, добавили в департаменте внешних связей.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал высокую оценку экономическому и научному потенциалу Нижегородской области во время личной встречи с губернатором Валерием Шанцевым в Минске.

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