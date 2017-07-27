Санкции остаются тормозом для диалога России и ФРГ, заявили в Берлине

БЕРЛИН, 27 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Санкции продолжают оставаться тормозом для экономического сотрудничества между Россией и Германией, заявил журналистам в четверг управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

"Санкции остаются тормозом для сотрудничества", — сказал Хармс.

Ранее глава Восточного комитета Вольфганг Бюхеле заявил, что новыми санкциями США подрывают сотрудничество ФРГ и РФ в энергетике, скрывая свои собственные экономические интересы, и этому ЕС должен дать решительный отпор.

Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

Восточный комитет германской экономики, созданный в 1952 году представляет бизнес-интересы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Одним из приоритетов своей деятельности комитет называет поддержку среднего бизнеса.