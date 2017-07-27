Эксперт: новые санкции США направлены на захват европейского энергорынка

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Новые антироссийские санкции являются частью стратегии США, направленной на то, чтобы заменить РФ в качестве основного импортера энергоресурсов в ЕС, заявил РИА Новости аналитик Wall Street, основатель Trends Research Institute Джеральд Селенте.

"Мы (США) собираемся превзойти Россию и Саудовскую Аравию по совокупному объему производства нефти и природного газа", — заявил Селенте. "Теперь они хотят вытолкнуть (РФ и Саудовскую Аравию) из состязания", — добавил он.

Он также отметил, что при этом сторонники санкций не приняли во внимание то, какое влияние они могут оказать на своих европейских союзников.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту.

Новый американский законопроект предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, австрийская OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.