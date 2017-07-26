Кубань идет на очередной рекорд по урожаю зерна, заявил глава региона

КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае на 26 июля собрано более 10,2 миллиона тонн зерна, урожайность уже выше прошлогодней, что вновь позволяет ожидать рекорда, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Урожайность уже выше прошлогодней. Край вновь идет на рекорд. И это несмотря на дождливый июнь", – сказал он.

По данным краевых властей, на 26 июля в регионе собрано более 10,2 миллиона тонн зерна, из них 8,92 миллиона тонн пшеницы.

Кубань — лидер по производству зерна в России. В 2016 году аграрии Краснодарского края собрали рекордный урожай зерновых — около 14,5 миллиона тонн. Абсолютного рекорда — в 1 миллион тонн — регион достиг и по рису.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодная погода и избыток осадков, особенно в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, а также на юге Поволжья приводят к существенному замедлению посевной кампании яровых культур.

Однако, как заявили тогда кубанские власти, весенняя посевная была завершена в оптимальные сроки, а состояние зерновых культур у специалистов региона опасения не вызвала.

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