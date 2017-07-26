Интернет-омбудсмен предостерег россиян от спекуляций на биткоинах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не рекомендует россиянам участвовать в спекулятивных махинациях с биткоинами – "нельзя ловить криптовалюту в моменте".

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о криптовалюте может появиться в нижней палате в осеннюю сессию. Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

По мнению Мариничева, биткоин будет подвержен разным спекулятивным настроениям. "Я бы не стал рекомендовать нашим гражданам участвовать в спекулятивных махинациях с биткоинами. В ближайшем будущем обязательно не надо это делать, потому что вы наверняка проиграете", — отметил он в интервью "России 24".

"С точки зрения долгосрочных инвестиций и накоплений можно гарантировать, что вы выиграете, но это нужно смотреть в горизонте двух-трех-четырех лет. Нельзя ловить биткоин в моменте", — добавил интернет-омбудсмен. Он добавил, что в долгосрочной перспективе и биткоин, и другие криптовалюты будут только дорожать.

По его словам, какой бы надежной ни была система, за ней всегда стоят люди, а люди подвержены эмоциям и влиянию слухов и различных событий. "Поэтому, конечно, биткоин будет слишком волатилен", — считает Мариничев.