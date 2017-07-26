Рубль продолжил расти против доллара после сохранения ключевой ставки ФРС

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рубль продолжил уверенно расти против доллара и замедлил темпы роста против евро после сохранения ключевой ставки ФРС США на уровне 1-1,25% годовых.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск снижался на 26 копеек — до 59,61 рубля, курс евро — на 3 копейки — до 69,71 рубля, следует из данных Московской биржи. До объявления решения по ставке курс евро снижался к рублю примерно на 25 копеек.

Курс евро на международном валютном рынке форекс торгуется на уровне 1,17 доллара против 1,1645 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.