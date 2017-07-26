ФРС сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

"Рынок труда (США — ред.) продолжает укрепляться, а экономическая активность умеренно растет", — отмечает регулятор. Рост занятости населения в среднем устойчивый с начала года, а уровень безработицы снизился. Расходы домохозяйств продолжают расти. Годовая инфляция снизилась за последний год, также как и базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, оказавшись немного ниже целевой планки регулятора в 2%.

Федрезерв по-прежнему ожидает, что по мере постепенной корректировки направления монетарной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, а условия рынка труда будут несколько укрепляться. При этом инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе, ожидает регулятор. В то же время ФРС заявила, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".

Краткосрочные риски для развития экономики страны выглядят относительно сбалансированными, однако комитет продолжит внимательно следить за показателями инфляции, говорится в релизе ФРС. Следующее заседание регулятора запланировано на 19-20 сентября.