Эксперт рассказал о последствиях расширения санкций США на госдолг

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Возможное расширение санкций США на государственный долг РФ может привести к увеличению оттока капитала из России на 30 миллиардов долларов в течение первого года действия санкций, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Вопрос применения мер в отношении госдолга РФ фигурирует в законопроекте, который 25 июля приняла палата представителей Конгресса США. Этот документ еще предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. В законопроекте говорится, что в течение полугода (180 дней) после принятия закона о санкциях против РФ Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Пристального внимания заслуживает возможное введение ограничений в отношении российского суверенного долга. Если такие ограничения будут введены, то с учетом объема средств нерезидентов, вложенных в российские долговые инструменты (в номинальном выражении примерно 1,85 триллиона рублей) отток капитала может увеличиться на 30 миллиардов долларов в течение первого года действия санкций", — сказал РИА Новости Девятов.

Он отметил, что наложение ограничений на госдолг имело бы крайне негативный эффект. "Масштабный отток капитала может привести к снижению темпов роста ВВП страны на 0,7-0,8 процентного пункта и снижению среднегодового курса рубля на 2-4%. Это по сравнению со сценарием, в котором санкции в отношении суверенного долга введены не будут. При этом в течение нескольких месяцев после введения санкций в отдельные моменты курс доллара может достигать 68-70 рублей", — прогнозирует эксперт.

По оценке Девятова, период адаптации к возможным санкциям против госдолга составит 2-3 года. "В последующие годы отток капитала будет постепенно снижаться, однако, на наш взгляд, может потребоваться 2-3 года для полной адаптации рынка к новой реальности", — сказал эксперт. При этом, по его мнению, вероятное введение новых санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов в рамках принятого палатой представителей законопроекта окажет незначительное влияние на российскую экономику в целом, хотя и может быть чувствительным для отдельных компаний.

Законопроект, в частности, предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Также проект предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.