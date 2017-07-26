Суд Лондона обязал Украину возместить России долг и судебные расходы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.
Также Киев обязан возместить 75 миллионов долларов в виде процентов по долгу, а также штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года.
"Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов", — отметили в Минфине.
Украина разместила суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустила дефолт по ценным бумагам и в результате предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса, но встречного предложения от Киева не последовало.