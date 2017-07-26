Суд Лондона обязал Украину возместить России долг и судебные расходы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Сумма судебных расходов составила 2,8 миллиона фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона долларов), причем половину суммы Киев должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

Также Киев обязан возместить 75 миллионов долларов в виде процентов по долгу, а также штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

"Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов", — отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве обеспечения по трехмиллиардному иску.

Украина разместила суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустила дефолт по ценным бумагам и в результате предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса, но встречного предложения от Киева не последовало.