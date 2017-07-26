Российский производитель боеприпасов разработал холодильник для шуб

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская компания POZIS (Татарстан), которая с начала XX века занималась изготовлением мелкокалиберных боеприпасов, разработала специализированный холодильник для меховых изделий — компактный аналог шубной комнаты, говорится в сообщении "Ростеха".

Компания была основана французскими акционерами еще в 1898 году. В революционный 1917 год предприятие приобрел французский промышленник для изготовления мин и осветительных ракет. В ноябре того же года оно было национализировано, и его мощности были переданы под гильзовое производство. Имя Серго (Орджоникидзе) завод получил в начале тридцатых годов, тогда же было начато производство гильз для артиллерийских снарядов. В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов каждый третий снаряд для малокалиберной артиллерии был изготовлен на "Заводе имени Серго".

В 1959 году компания вошла в число первых производителей бытовых холодильников в Советском Союзе. Сейчас POZIS является одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли РФ в составе "Ростеха".

Госкорпорация утвердила стратегию POZIS, предусматривающую четырехкратный рост выручки от реализации гражданской продукции к 2025 году — до 21 миллиарда рублей. "Предприятие станет одним из локомотивов роста в сфере гражданской продукции кластера "Вооружение" "Ростех" в рамках программы конверсии производства оборонных предприятий", — говорится в сообщении.

В настоящее время, помимо традиционного изготовления мелкокалиберных боеприпасов, POZIS активно развивает направление бытового и медицинского холодильного оборудования. "С этой целью предприятие внедряет прогрессивные технологии, а также осваивает производство новых видов бытовой техники: посудомоечных и стиральных машин, кухонных плит. Среди последних разработок компании – специализированный холодильник для меховых изделий, представляющий собой компактный аналог шубной комнаты", — сообщает "Ростех".

В 2017 году POZIS стал пионером среди российских заводов по производству винных шкафов в деревянном исполнении. Компания является первым и единственным российским серийным производителем фармацевтических холодильников и специализированных холодильных приборов для хранения крови и плазмы.