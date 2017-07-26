МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Если в ресторанах сети McDonald's в России будут вскрыты санитарные нарушения, могут последовать очень серьёзные меры вплоть до их закрытия по стране; это может стать одним из ответов России на санкционную политику США, заявил РИА Новости сенатор Алексей Пушков.

Ранее Пушков в своём микроблоге в Twitter предложил ввести санитарные санкции против McDonald's после публикации фото из ресторана в Луизиане. Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал, вызвав бурную реакцию у пользователей соцсети. На снимках запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.

"Если в одном из отделений компании происходит то, что вызывает всеобщее негодование, есть основания полагать, что такие же нарушения происходят и в других местах, поскольку в компании действует общая система контроля качества продукции. Как минимум необходимо провести очень серьёзные санитарные проверки всех ресторанов McDonald's в России, и если там есть нарушения, то не закрывать на них глаза, не отделываться незначительными штрафами, а принять жёсткие меры вплоть до закрытия", — заявил Пушков.

Он отметил, что такие действия могут стать в том числе частью ответных мер на антироссийские санкции.

"У российского правительства есть варианты, как реагировать на нарушения в сети McDonald's, если они вскроются. Это может быть частью нашей политики и частью стратегии экономической войны", — сказал сенатор.

Кроме того, подчеркнул Пушков, в России не чувствуют активности американского бизнеса по защите своих экономических контактов с РФ. "Они извлекают прибыль из нашего рынка, но не предпринимают никаких усилий по противодействию санкциям", — отметил парламентарий.

Пушков призвал не опасаться того, что возможное закрытие McDonald's в России может привести к потере налоговых поступлений или сокращению числа рабочих мест.

"Эти доводы призваны просто защитить McDonald's в России. Не эта компания, так другая будет заниматься общественным питанием у нас в стране, может быть, отечественная. Свято место пусто не бывает, напротив, может быть, это позволит нам развить свою отрасль быстрого питания, как мы развили сельское хозяйство (после введения продуктового эмбарго)", — убеждён сенатор.