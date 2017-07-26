Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины $325 млн

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве обеспечения по иску на 3 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов Украины.
"Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины…. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов доверенного лица на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", — говорится в сообщении украинского Минфина.
Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.