Суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины $325 млн

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 миллионов долларов в качестве обеспечения по иску на 3 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов Украины.

Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в 3 миллиарда долларов, а также проценты. Россия тогда потребовала от Украины предоставить 325 миллионов долларов доверительному управляющему до конца судебного процесса. В эту сумму были включены начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки. Украина же попросила о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения ее апелляционной жалобы.

"Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины…. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов доверенного лица на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", — говорится в сообщении украинского Минфина.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина 23 июня подала апелляцию на решение суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.