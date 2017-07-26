В Shell прокомментировали проект о новых санкциях США против России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Англо-голландская нефтегазовая Royal Dutch Shell пока не строит предположений о возможных последствиях обсуждаемых в США санкций против РФ для проекта строительства газопровода "Северный поток-2", и в этих условиях намерена действовать согласно своим договорным обязательствам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

"Мы не хотели бы делать предположения о возможных последствиях последних санкций США (на проект "Северный поток-2" — ред.). Shell намерена действовать в соответствии со своими договорными обязанностями, соблюдая при этом применимые санкции и требования торгового регулирования", — ответил представитель на вопрос о возможных последствиях обсуждаемых в США санкций против РФ на проект "Северный поток-2" и участие в нем Shell.

Ранее во вторник палата представителей Конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.

Shell ранее сообщила, что партнеры Nord Stream 2 AG — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят Nord Stream 2 из этой суммы по 285 миллионов евро в 2017 году.