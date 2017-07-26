США
26.0726 июля14:13МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Чем новые американские санкции грозят России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6175)
13:1526.07.2017
(обновлено: 13:48 26.07.2017)
11110243
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фотоВид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ближайшее время США могут ввести самые масштабные с 2014 года санкции в отношении России.

Соответствующий законопроект приняла палата представителей, теперь дело – за сенатом и президентом Дональдом Трампом. Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ.

РИА Новости ознакомились с текстом законопроекта и выяснили, чем его принятие грозит России.

Против кого

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Почти единогласно: палата представителей США одобрила санкции против России
Согласно документу, под санкции попадут те, кто причастен к "российским кибератакам" в адрес США, а также связан с нарушениями прав человека и коррупцией в России. Упомянуты также лица, ведущие дела с российской разведкой и оборонным сектором.

Кроме того, ограничения коснутся тех, кто инвестирует более десяти миллионов долларов или способствует таким инвестициям, если вложения помогают России приватизировать государственные активы для незаконного обогащения чиновников правительства, их семей и близких.

Отдельно выделены санкции против тех, кто ведет экспорт или предоставляет Сирии существенную финансовую, материальную или технологическую помощь, которая позволила бы Дамаску разрабатывать оружие массового уничтожения, баллистические или крылатые ракеты, получать большое количество обычных вооружений.

Прописаны и меры против нефтедобывающего сектора России, в том числе – против тех, кто сотрудничает с Москвой по проектам строительства трубопроводов, а также ограничения на взаимодействие с российскими финансовыми учреждениями.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

О чем речь

Наказаний для России американские законодатели придумали много. Например, ужесточаются ранее принятые меры в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Почему Европа и США сцепились из-за антироссийских санкций, а мы спокойны
Так, законопроект обяжет Минфин США запретить сделки и кредитование российского финансового сектора со сроком погашения более 14 дней. Для российского энергетического сектора это ограничение составит 60 дней.

Американские законодатели намерены запретить поставку оборудование и технологии для новых глубоководных или арктических шельфовых проектов в России, если к ним имеют отношения граждане или компании, подпадающие под санкции.

Также американским банкам могут запретить выдавать лицам, подпадающим под санкции, займы и кредиты на сумму более чем десять миллионов долларов за 12 месяцев. Трамп также сможет "распорядиться, чтобы управляющие от США в международных финансовых институтах голосовали против выделения займов лицам, подпадающим под санкции".

Будет у американского президента и право запрещать Федеральной резервной системе США назначать или продлевать назначение финансовых институтов, подпадающих под санкции, первичными дилерами по долговым инструментам США. Кроме этого, такие финансовые учреждения не будут использоваться для хранения средств правительства США.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Проект антироссийских санкций предусматривает выделение Киеву $30 миллионов
"Президент в рамках юрисдикции США может запретить любые переводы кредитов или платежей между финансовыми институтами, касающиеся интересов лиц, подпадающих под санкции", — говорится в законопроекте.

Под потенциальный запрет подпадают также инвестиции, покупка значительных долей акционерного капитала или долговых инструментов лиц под санкциями. Правительство США не сможет заключать с ними сделки о закупках товаров и услуг.

Во многих случаях предусмотрена заморозка на территории США активов тех, кто подпадает под санкции, ограничение на их въезд в страну.

Конгрессмены — за

Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Санкции США нарушают госсуверенитет России, считает Клишас
Палата представителей конгресса приняла законопроект в ночь на вторник по московскому времени. За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против трое.

Далее документ должен рассмотреть сенат, а затем подписать президент. Сенат проголосовал за него еще в прошлом месяце, однако первый вариант законопроекта пришлось дорабатывать. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. Так, он включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену ограничений.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, который подрывает российско-американские отношения. В МИД подчеркнули, что конгресс вредит прежде всего самой Америке, подрывая авторитет страны и доверие к ней. При этом в условиях нарастания санкционного давления у Москвы становится все меньше общих тем для обсуждения с американской стороной.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Косачев призвал подготовить "болезненный" ответ на новые санкции США
Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства России" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства). Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
okb29
Дак чё уж... пора наверное по настоящему начинать вмешиваться начинать.
13:53
26.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена