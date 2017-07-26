СМИ: Евросоюз возмущен новыми санкциями США против России

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз возмущен тем, что новые санкции США против России идут "не в ногу" с общим подходом Запада к политике в отношении Москвы, пишет в среду электронная версия европейского издания газеты Politico. © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Почему Европа и США сцепились из-за антироссийских санкций, а мы спокойны

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Документ предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Предложенный законопроект возмутил Брюссель на том основании, что он поставил бы США (в случае одобрения – ред.) не в ногу с общим подходом западного мира к Москве, но также и потому что он может подвергнуть опасности несколько проектов энергетической инфраструктуры, важных для Европы и ее энергетических компаний", — пишет издание.

Евросоюз в качестве одной из ответных мер на возможные новые санкции США против России, затрагивающие энергетические интересы ЕС, может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, сообщил во вторник РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Коллегия еврокомиссаров на регулярном заседании в среду обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций в отношении Москвы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщило ранее издание Financial Times. По его данным, Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.

Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание. Там указывается, что "главное внимание" Брюсселя должно быть сфокусировано на том, чтобы потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут применяться так, чтобы затрагивать интересы Евросоюза. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания мер Вашингтона недействительными на территории ЕС. Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.