Эксперт: ЦБ постарается нейтрализовать давление на рубль из-за санкций США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Введение новых санкций США усилит давление на рублевые активы, но ЦБ РФ, скорее всего, постарается стабилизировать курс рубля, в частности учтет этот фактор при принятии решения по ключевой ставке в ближайшую пятницу, считает программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Основой для документа послужил законопроект, принятый сенатом США еще 15 июня, который предусматривает новые санкции против РФ и Ирана.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Основное воздействие, скорее всего, будет через потоки капитала, через финансовые рынки. Мы видим сейчас, что последние несколько дней, несмотря на рост цен на нефть, рубль продолжал ослабевать, и это в основном указывает на то, что действует фактор оттока капитала. В этом плане, наверное, можно сказать, что рублевые активы могут испытывать давление в этих условиях, условиях ужесточения внешних условий", — сказал Лисоволик.

"Но Центральный банк Российской Федерации, скорее всего, будет пытаться нейтрализовать такого рода давление на рубль, в том числе и будет стремиться к тому, чтобы стабилизировать курс. Поэтому я не думаю, что мы увидим какие-то резкие перепады в обменном курсе", — считает эксперт.

"На ближайших заседаниях Центральный банк, скорее всего, процентную политику свою будет проводить достаточно осторожно и вряд ли будет снижать процентную ставку. Он может ужесточить, кроме того, риторику относительно возрастающих инфляционных рисков и все это и, прежде всего, повышенная ставка ЦБ может оказать поддержку рублю и предотвратить чрезмерное его обесценение", — добавил экономист.