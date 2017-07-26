БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Если проект новых санкций США затронет европейские фирмы, потребуются ответные меры ЕС, заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".