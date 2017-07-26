БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Если проект новых санкций США затронет европейские фирмы, потребуются ответные меры ЕС, заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

"Влияние санкций США на европейские фирмы должно быть исключено. Если для этого нет гарантий, необходимы соответствующие ответные меры ЕС", — сказал Бюхеле, его заявление опубликовано на официальном сайте комитета.

Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".