Новые санкции США вряд ли обвалят рубль и рынок акций, считают аналитики

Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото

Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Курс рубля и рынок акций в России не будут в начале торговой сессии среды бурно реагировать на решение палаты представителей конгресса США о новых санкциях, при том, что стоимость активов РФ поддерживается дорогой нефтью, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса приняла закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — 3. При этом может сработать правило: "продавай на ожидании плохих новостей, откупай на самих новостях", отмечают эксперты.

"В вопросе санкций появилась определенность. Палата представителей США одобрила законопроект, и это значит, что может начаться фиксация прибыли (от роста доллара и евро и, соответственно, их продажа)", — рассуждает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Санкции пока не выглядят так страшно в действительности, как их малюют", — говорит Олег Шагов из компании "Солид".

"Незначительная коррекция нефтяных цен с максимумов, достигнутых накануне вечером, может привести к умеренному ослаблению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 59,3-60,5, для европейской валюты — 69,0-70,4", — отметил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

В начале торгов можно ожидать даже некоторого роста российских фондовых индексов за счет нефтегазового сектора – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше 50 долларов за баррель, рассуждает Антон Старцев из ИФ "Олма".