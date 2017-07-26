Новые санкции США вряд ли обвалят рубль и рынок акций, считают аналитики

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Курс рубля и рынок акций в России не будут в начале торговой сессии среды бурно реагировать на решение палаты представителей конгресса США о новых санкциях, при том, что стоимость активов РФ поддерживается дорогой нефтью, считают аналитики.
"В вопросе санкций появилась определенность. Палата представителей США одобрила законопроект, и это значит, что может начаться фиксация прибыли (от роста доллара и евро и, соответственно, их продажа)", — рассуждает Ирина Рогова из ГК Forex Club.
"Санкции пока не выглядят так страшно в действительности, как их малюют", — говорит Олег Шагов из компании "Солид".
В начале торгов можно ожидать даже некоторого роста российских фондовых индексов за счет нефтегазового сектора – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше 50 долларов за баррель, рассуждает Антон Старцев из ИФ "Олма".