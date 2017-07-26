Пушков назвал новый проект США по санкциям следующим этапом конфронтации

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что новый законопроект в США о санкциях против РФ станет следующим этапом конфронтации между Штатами и Россией.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — 3.

"Закон о новых санкциях принят. (Президент США Дональд — ред.) Трамп его подпишет, чем подтвердит: он — заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации", — написал Пушков в Twitter.

В воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности". Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил что Трамп пока не принял решение по поводу нового законопроекта о санкциях против России.