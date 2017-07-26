AmCham: американский бизнес в России считает введение новых санкций ошибкой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американский бизнес в РФ считает ошибкой введение новых санкций в отношении России, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.
Ранее палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, законопроект предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.
"По поводу финансового сектора есть ужесточение с 30 до 14 дней (срок предоставления финансирования — ред.). По нефтяному сектору есть послабления достаточно серьезные: порог участия в международных проектах для российских компаний составляет 33%, поэтому, например Каспийский консорциум может продолжать существовать", — пояснил Родзянко.
"Президент США Дональд Трамп потенциально может не подписать и вернуть (законопроект — ред.), но столько голосов "за", поэтому, вероятнее всего, он подпишет. Сам текст несколько был изменен после Сената. Там есть кое-какие смягчения, которые просил Белый дом. Мне кажется, по всей вероятности, он подпишет, и будем жить с таким законом", — заключил собеседник агентства.