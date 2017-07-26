AmCham: американский бизнес в России считает введение новых санкций ошибкой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американский бизнес в РФ считает ошибкой введение новых санкций в отношении России, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.

"Мы всегда считали и считаем, что это в первую очередь ошибка. Если читать американские газеты, то Вы увидите, что в основном мотивы, приведенные по поводу проведения этого закона, связаны собственно с президентом (США — ред.), и меньше — с Россией", — сказал Родзянко.

Ранее палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, законопроект предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Американские нефтегазовые компании ранее выступали против положений, которые ограничили бы их участие в энергетических проектах с участием коллег из РФ. В новой версии это ограничение вводится только для проектов, где доля российских участников превышает 33%. Банки и компании, по новому проекту, смогут занимать финансирование не на 30, а на 14 дней.

"По поводу финансового сектора есть ужесточение с 30 до 14 дней (срок предоставления финансирования — ред.). По нефтяному сектору есть послабления достаточно серьезные: порог участия в международных проектах для российских компаний составляет 33%, поэтому, например Каспийский консорциум может продолжать существовать", — пояснил Родзянко.

"Президент США Дональд Трамп потенциально может не подписать и вернуть (законопроект — ред.), но столько голосов "за", поэтому, вероятнее всего, он подпишет. Сам текст несколько был изменен после Сената. Там есть кое-какие смягчения, которые просил Белый дом. Мне кажется, по всей вероятности, он подпишет, и будем жить с таким законом", — заключил собеседник агентства.