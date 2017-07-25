В Катаре заявили, что заинтересованы в поставках российского продовольствия

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Доха заинтересована в поставках российского продовольствия, этот вопрос эмир Катара обсуждал с президентом РФ, заявил посол Катара Фахад Мухаммед аль-Аттыйя в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Соглашение (о поставках продовольствия из России в Катар — ред.) не было подписано, но был разговор, в том числе и между президентом России и эмиром Катара, министрами иностранных дел о том, что Россия готова послать или продавать продукты для Катара, если Катар попросит. У меня были встречи в министерстве сельского хозяйства РФ, и мы действительно хотим активизировать этот момент", — сказал он.