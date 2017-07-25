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Экономика

Позиция Генпрокуратуры играет на руку "Югре" в споре с ЦБ, считает юрист

18:0025.07.2017
(обновлено: 18:02 25.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФилиал банка Югра в Москве. Архивное фотоФилиал банка Югра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суды крайне редко удовлетворяют заявления банков о незаконности действий Центробанка, однако позиция Генпрокуратуры в ситуации с банком "Югра" может сыграть положительную для него роль в судебном разбирательстве, заявил РИА Новости адвокат Андрей Самойлов из адвокатского бюро "Резник, Гагарин и Партнеры".

Олег Вьюгин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Ранее во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода.

В PR-агентстве, представляющем интересы экс-главы "Югры" Дмитрия Шиляева, который был отстранен от должности временной администрацией 10 июля, ранее сообщили РИА Новости, что иск к ЦБ был подан от имени Шиляева.

Генпрокуратура в помощь

"Иски о признании незаконными решений ЦБ РФ, связанных с введением временной администрации, отзывом лицензии и тому подобное, регулярно рассматриваются судами (из последних — ОАО Банк "МБФИ", ООО "Страховая компания "Белокаменная", ОАО "НПФ "Благоденствие"), и суды крайне редко удовлетворяют такие заявления", — сказал Самойлов.

По словам эксперта, последний раз выиграть у Центробанка в суде удалось "Атлас Банку" в 2015 году, однако банк, тем не менее, был ликвидирован впоследствии. В то же время собеседник не исключает удачного для банка "Югра" исхода судебного разбирательства с ЦБ. "Настоящий случай уникален тем, что на стороне "Югры" выступает генеральная прокуратура. Это может сыграть положительную роль в исходе дела", — считает Самойлов.

Прохожие у одного из филиалов банка Югра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как пояснял ранее, комментируя введение в "Югру" временной администрации, зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор увидел признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". Тем не менее, выбранные банки-агенты 20 июля начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения, которые станут одним из крупнейших страховых случаев за период "расчистки" банковской системы страны. По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.

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