В Дагестане стартовали Дни Ставропольского края

МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. Развитие межрегионального сотрудничества Дагестана и Ставрополья обсудят участники Дней Ставропольского края, которые начались во вторник в республике.

Делегация Ставрополья, в составе которой вошли журналисты и творческие коллективы, прибыла в республику с ответным визитом по приглашению главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщает Управление пресс-службы и информации администрации главы и правительства РД.

В рамках визита запланирован круглый стол на тему "Межрегиональное сотрудничество Республики Дагестан и Ставропольского края", а также осмотр индустриального парка "Тюбе" и посещение ОАО "Каспийский завод листового стекла". Кроме того, в Русском драматическом театре имени Горького пройдет концертная программа "Казаки на Тереке" Государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье". Здесь же развернется экспозиционная площадка об истории, традициях и достопримечательностях края и выставка хлебобулочных изделий.

Во вторник глава Дагестана и первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола в Махачкале. По традиции на Аллее Героев, где увековечены Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, были возложены красные гвоздики. Гости также побывали в музее Боевой славы.

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