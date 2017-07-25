Стенд "Швабе" на МАКС-2017 посетили более 100 тысяч человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За время работы 13-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который проходил с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, экспозицию холдинга "Швабе" посетили более ста тысяч человек, сообщает пресс-служба холдинга.

На МАКС "Швабе" в составе коллективной экспозиции электронного кластера Ростех показал около 70 изделий — оптико-электронные и навигационные системы для воздушных судов и космических аппаратов, наблюдательную, тепловизионную и лазерную технику, оптические материалы, фотоприемные устройства и другие.

"На МАКС-2017 мы провели ряд переговоров с российскими и зарубежными партнерами по авиа-космическому направлению. В частности, был заключен меморандум о сотрудничестве, который позволит холдингу увеличить свое присутствие на рынках Азии в области электронно-компонентной базы. Также наши предприятия подписали финансовые соглашения, направленные как на улучшение банковского обслуживая сотрудников, так и на пополнение оборотных средств для выполнения обязательств в рамках различных контрактов", ̶ сообщил генеральный директор Холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев.

Пресс-служба напоминает, что на МАКС "Швабе" заключил три соглашения о сотрудничестве. В партнерстве с Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорацией CASIC холдинг увеличит свое присутствие на зарубежных рынках в области электронно-компонентной базы. Красногорский завод им. С.А. Зверева станет взаимодействовать с Новикомбанком по зарплатному обслуживанию, а Уральский оптико-механический завод благодаря поддержке данного банка сможет оперативно пополнять оборотные средства для выполнения обязательств в рамках различных контрактов.

Интерес к продукции проявили представители компаний из Венесуэлы, Индии, Малайзии, Турции и других зарубежных государств.