Источник рассказал, как ЕС ответит на новые санкции США против России

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз в качестве одной из ответных мер на возможные новые санкции США против России, затрагивающие энергетические интересы ЕС, может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, сообщил во вторник РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Насколько мне известно, один из вариантов – введение Евросоюзом ответных мер против американских компаний посредством ограничения им доступа к кредитам европейских банков", — сказал собеседник агентства.

Во вторник конгресс США проведет голосование по законопроекту, который введет новые санкции против России. Документ предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Коллегия еврокомиссаров на регулярном заседании в среду обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций в отношении Москвы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщило издание Financial Times. По его данным, Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.

Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.

В нем указывается, что "главное внимание" Брюсселя должно быть сфокусировано на том, чтобы потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут применяться так, чтобы затрагивать интересы Евросоюза. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания мер Вашингтона недействительными на территории ЕС.

Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.