"Биокад" объяснил помехи в проверке ФАС ошибкой своего сотрудника

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Биокад" не смог предоставить информацию Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России из-за технической ошибки сотрудника компании, сейчас вся необходимая информация предоставляется ведомству, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Биокада".

"Произошла техническая ошибка сотрудника компании "Биокад", который не был уведомлен о проверке ФАС России. В данный момент компания активно сотрудничает с ФАС России и предоставляет всю необходимую информацию в рамках проводимой проверки", — сообщила пресс-служба.

Ранее ФАС сообщила, что проводит проверки фармпроизводителей "Фармстандарт" и "Биокад", считает, компаниям есть что скрывать, поскольку они мешают проверке. ФАС уточняла, что "Биокад" проверяется по подозрению в крупном картеле на торгах.