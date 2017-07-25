МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ЕС в свете угрозы санкций США против европейских компаний должен сосредоточиться на поддержке региональных энергетических проектов, а не усложнять их реализацию, сообщил РИА Новости представитель Nord Stream-2.
Во вторник рабочая группа Совета ЕС по энергетике обсудит предоставление мандата Еврокомиссии на проведение переговоров с РФ по строительству газопровода "Северный поток-2". Министры энергетики стран ЕС должны принять решение о выдаче мандата на переговорах осенью.
ЕК стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не попадает. Ранее ЕК утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".