МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ЕС в свете угрозы санкций США против европейских компаний должен сосредоточиться на поддержке региональных энергетических проектов, а не усложнять их реализацию, сообщил РИА Новости представитель Nord Stream-2.

"В то время, как европейские энергетические компании сталкиваются с угрозой санкций США, нацеленной на принудительное увеличение экспорта СПГ (сжиженного природного газа — ред.) из США‎ в Европу, институты ЕС должны сосредоточиться на поддержке европейских энергетических проектов, а не усложнять их реализацию", — сказал представитель компании.

‎Во вторник рабочая группа Совета ЕС по энергетике обсудит предоставление мандата Еврокомиссии на проведение переговоров с РФ по строительству газопровода "Северный поток-2". Министры энергетики стран ЕС должны принять решение о выдаче мандата на переговорах осенью.

ЕК стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не попадает. Ранее ЕК утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.

Также во вторник конгресс США проведет голосование по законопроекту, который введет новые санкции против РФ. Документ предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".