Michael Kors покупает производителя обуви Jimmy Choo

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Международный бренд Michael Kors Holdings Limited приобретает британского производителя обуви и аксессуаров класса люкс Jimmy Choo, сообщается в релизе Michael Kors.

Согласно условиям сделки, Jimmy Choo получат 2,3 фунта стерлингов за одну акцию. Покупка одобрена советами директоров обеих компаний, говорится в релизе. Окончание сделки планируется в четвертом квартале финансового 2017 года. Общая сумма сделки, пишет агентство Рейтер , составляет 1,2 миллиарда долларов. После новости о покупке акции Jimmy Choo дорожают на 17%.

"Мы рады объявить о приобретении Jimmy Choo, знакового бренда с богатой историей… Мы считаем, что Jimmy Choo готов к значительному росту в будущем, и наша компания активно настроена на поддержку сильного бренда, который Jimmy Choo создавал последние 20 лет", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора Michael Kors Джона Айдола (John D. Idol). По словам главы фирмы, Пьер Денис (Pierre Denis), который управлял компанией с 2012 года, останется на посту директора Jimmy Choo.

Приобретение Jimmy Choo, считает компания, принесет рад преимуществ. Как отмечается в релизе Michael Kors, продажи Jimmy Choo могут вырасти до 1 миллиарда долларов. Кроме того, компания сможет улучшить свое положение в сегменте обуви класса люкс и расширить свое присутствие на мировых рынках, в частности, на быстро растущем рынке Азии.

Ранее в апреле управляющая компания JAB, владеющая 68% акций Jimmy Choo, сообщала, что выставляет британского производителя обуви на продажу в связи со сменой бизнес-приоритетов. Инвестор уведомлял о намерении сконцентрироваться на бизнесе по производству продуктов питания и кофе.