"Швабе" модернизировал пpибор для определения качества пшеницы

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты холдинга "Швабе" разработали анализатор зерна "Протеин —1М", по сравнению с прибором "Протеин-1" в новом приборе усовершенствована электрическая схема, заменена импортная элементная база на отечественную, а также переработана компоновка прибора, что позволило улучшить его эргономические свойства, уменьшить габаритные размеры и вес, сообщает пресс-служба холдинга.

Устройство, разработанное предприятием холдинга — "Швабе — Технологическая лаборатория", предназначено для проведения массовой экспресс-оценки качества зерна пшеницы — на одну процедуру измерения требуется не более трех минут, оно позволяет измерять стекловидность, содержание клейковины и белка в пшенице и определять класс ее качества.

Целевыми потребителями прибора могут стать фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании и реализации пшеницы.

"По сравнению с прибором "Протеин-1", наша новинка имеет более компактные габариты и весит вдвое меньше. Это стало возможным после оптимизации компоновки прибора, усовершенствования электрической схемы, замены импортной элементной базы на отечественную. Данные качества играют важную роль при работе с анализатором в полевых условиях. Также мы уделили внимание дизайну устройства — "Протеин-1М" получил улучшенную эргономику и практичное цветовое исполнение. Запуск изделия в серийное производство запланирован в конце 2017 года", — сказал генеральный директор "Швабе — Технологическая лаборатория" Федор Броун.