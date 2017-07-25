Дворкович рассказал, как в Бурятии могут снизиться цены на электричество

УЛАН-УДЭ, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 июля подписал постановление об отнесении Бурятии к перечню территорий ценовых зон оптового рынка электроэнергии, для которых устанавливаются особые условия, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании по актуальным вопросам развития республики Бурятия.

"Это означает, что средние цены на электроэнергию для потребителей Бурятии могут снизиться почти на четверть. Будут нюансы со стороны ФАС, но в целом тарифы для предприятий Бурятии значительно снизятся. Мы ожидаем ответных шагов от властей республики, заключающихся в том, чтобы создавать в регионе более благоприятные условия для развития бизнеса",- сказал Дворкович.

Замруководителя главы ФАС РФ Виталий Королев в свою очередь отметил, что снижение цен на электроэнергию планируется осуществлять последовательно: первый этап в сентябре 2017 года, второй — в 2018 году.

Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в настоящее время вопрос стоимости электроэнергии в экологических зонах Бурятии стоит особенно остро.

"Все развитие нашей промышленности, малых предприятий и туризма напрямую завязано на цене электроэнергии. Есть примеры, когда предприятия в Бурятии закрываются и переезжают в соседние регионы, в частности, в Иркутскую область. Поэтому мы выступили с предложением к правительству РФ рассмотреть вопрос о снижении стоимости электроэнергии для предприятий Бурятии. И очень благодарны, что правительство пошло нам навстречу",- сказал Цыденов.