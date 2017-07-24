ФАС не ожидает роста цен на сотовую связь после отмены роуминга

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает роста цен на сотовую связь после отмены внутрисетевого роуминга в РФ и считает необоснованными заявления, что за 14 дней нельзя исполнить предупреждение службы, заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Ранее в июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.

"14-дневный срок начинает отсчитываться с даты, когда операторы юридически значимо по почте получили наше предупреждение — не с того дня, когда мы объявили об этом, а с того дня, когда они получили по почте. Обычно у нас почта по Москве идет четыре-пять дней. Когда мы определяли срок в 14 дней, мы руководствовались, прежде всего, тем, что операторы знали о наших требованиях, начиная с ноября 2016 года, когда начала действовать наша рабочая группа. Мы выдвигали точно такие же требования, как сейчас, но не в форме процессуальных документов, как предупреждение, а в форме просьбы, которая закреплялась в протоколах заседания рабочей группы", — пояснила Заева в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

"Поскольку у нас презумпция добросовестности хозяйствующих субъектов, мы полагаем, что они прорабатывали те поручения, которые давались в протоколах заседания рабочей группы. Это первый аспект. Для них наше предупреждение и требование в этом предупреждении никакой новостью не явились. И второе — у нас есть документы, свидетельствующие о том, что операторы изменяли тарифы на свои услуги за это время. Из документов видно, что решение о смене тарифов по всей стране оператор реализует за две недели — когда они сами вводили или меняли тарифы", — добавила она.

В понедельник в "Мегафоне" назвали невыполнимым требование ФАС в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ. Если у ФАС возникнут вопросы к "Мегафону", компания готова "обсуждать их в судебном порядке", заявила РИА Новости операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова. Ранее ряд экспертов также выражали сомнения в выполнимости требований ФАС, а в Минкомсвязи высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг внутри РФ вырастут тарифы на сотовую связь.