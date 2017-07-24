Продукцию Siemens могут заменить в России другие компании, считает Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Все оборудование, которое поставляет в Россию немецкий концерн Siemens, могут поставлять и другие компании, энергорынок в РФ конкурентный, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Siemens в пятницу заявил, что четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

"У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании. Во многом сейчас в рамках импортозамещения мы сами научились производить оборудование соответствующее", — сказал Новак.

"Я не думаю, что это было бы эффективно для Simenes — уходить с нашего рынка", ‎- отметил он.

"У нас нет рисков. Это конкурентный рынок, здесь очень много компаний работает"‎, — добавил Новак.