БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Кабмин ФРГ заявил, что ждет от России и компании Siemens "дословного исполнения" договора в связи с якобы поставками турбин в Крым, заявила на брифинге заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ вновь подчеркнуло, что ждет от российского правительства и компании Siemens, что дословное исполнение договоров будет соблюдено", — заявила Деммер.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.