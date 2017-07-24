ЕК обеспокоена из-за возможного введения новых санкций США против России

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия обеспокоена возможностью введения новых санкций США в отношении РФ, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.
"Мы следим за этим процессом с некоторыми беспокойством, которое касается независимости энергетики Евросоюза и интересов нашей энергетической безопасности. Мы активируем все дипломатические каналы, чтобы работать (по вопросу этой обеспокоенности – ред.) с нашими коллегами в США. Для нас единство G7 по санкциям имеет ключевое значение", — сказал Схинас.
"Мы в контакте с американскими коллегами. У нас есть набор интересов, который, мы надеемся, будут приниматься во внимание в этом законодательном процессе" в США, сказал он.
Схинас не стал уточнять, может ли Евросоюз предпринять какие-либо ответные меры в отношении США в этой связи и когда они могут последовать.