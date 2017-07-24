ЕК обеспокоена из-за возможного введения новых санкций США против России

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия обеспокоена возможностью введения новых санкций США в отношении РФ, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

Ранее республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту. ЕС назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".

"Мы следим за этим процессом с некоторыми беспокойством, которое касается независимости энергетики Евросоюза и интересов нашей энергетической безопасности. Мы активируем все дипломатические каналы, чтобы работать (по вопросу этой обеспокоенности – ред.) с нашими коллегами в США. Для нас единство G7 по санкциям имеет ключевое значение", — сказал Схинас.

"Мы в контакте с американскими коллегами. У нас есть набор интересов, который, мы надеемся, будут приниматься во внимание в этом законодательном процессе" в США, сказал он.

Схинас не стал уточнять, может ли Евросоюз предпринять какие-либо ответные меры в отношении США в этой связи и когда они могут последовать.