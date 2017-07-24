"Новатэк" приступил к строительству Кольской верфи

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Строительство Кольской верфи началось в июне; инвестиции в проект могут составить 80-90 миллиардов рублей, однако "Новатэк" не ищет финансового партнера, а ведет переговоры о привлечении в проект лишь управляющей компании, сообщил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Строительство Кольской верфи начато в конце июня, подписаны первые контракты на земельные, горновзрывные работы. Так как там грунт большей частью скальный, легче будет доки сделать", — сказал Михельсон.

Генподрядчиком строительства выступает привычная для "Новатэка" компания "Нова". "Будем объявлять тендер на строительство дока, причала. У нас большой объем тендеров, которые должны пройти до конца сентября, в частности, на причальные стенки. Тендеры разбиты на лоты, где участвуют достаточно много подрядчиков и практически все они российские", — сказал Михельсон.

Он напомнил, что инвестиции в создание Кольской верфи на первом этапе – доки, причальные стенки, железобетонные платформы – составят 50 миллиардов рублей. "Пока нет точной оценки инвестиций в мощности для модулей и верхних строений, они чуть меньше, чем по первому пусковому. Суммарно инвестиции могут составить порядка 80-90 миллиардов рублей", — сказал Михельсон.

При этом он подчеркнул, что у компании нет потребности в привлечении финансовых партнеров, однако она ищет компанию для управления верфью. "С точки зрения управления верфью мы рассматриваем возможность привлечения партнера. Есть три компании, с которыми мы ведем переговоры: это Saipem и компании – поставщики модулей для "Ямал СПГ". Решение о создании управляющей компании и партнеров по ней должно быть принято в этом году", — сказал Михельсон, отметив, что планы по запуску Кольской верфи в 2019 году сохраняются.

План мероприятий по созданию на западном берегу Кольского залива центра строительства крупнотоннажных морских сооружений был утвержден постановлением правительства. Реализует проект "Новатэк".