МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль не комментирует информацию СМИ о возможном расширении европейских санкций против России в связи с ситуацией вокруг турбин Siemens, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Германия предложила добавить в список санкций 3-4 гражданина РФ и организации в связи с ситуацией вокруг поставленных в Крым турбин Siemens. По данным агентства, страны ЕС могут в среду обсудить новые санкции против РФ из-за поставки турбин.

"Не считаем возможным комментировать сообщение Reuters, которое не содержит какой-то ссылки на хоть какой-то внятный источник. Зачастую, подобные сообщения потом оказывались фейковыми. Поэтому, не считаем возможным это комментировать", — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с сообщением СМИ о плане ЕС расширить санкции против России в связи с ситуацией вокруг турбин Siemens.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.