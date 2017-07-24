МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отношения США и Евросоюза в случае введения новых санкций против РФ зависят от самостоятельности американского президента Дональда Трампа, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".

"Трамп сразу дал понять, что он будет формулировать правила игры, он не слишком-то склонен изначально идти навстречу Европе, его позиции были достаточно жесткими и категоричными, и это проявилось во всех его встречах", — заявил Данилов РИА Новости, отметив, что особенно сильно по европейцам ударил отказ американского лидера присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Данилов убежден, что с приходом к власти в США Трампа Европа оказалась в трудном положении из-за смены курса в отношении России: при администрации Барака Обамы главным вызовом европейской безопасности считался российский, а Трамп призывает сосредоточиться на борьбе с терроризмом, в которой не обойтись без России.

"Европейцы, которые последовали в свое время за администрацией Обамы в направлении жестокости в отношениях с Россией, теперь при Трампе попали в странную ситуацию, когда ведущий фактически повернул или готов повернуть в обратную сторону", — сказал он.

"Поэтому вопрос санкций теперь рассматривается именно в этом контексте: самостоятельность Трампа, готовность и способность отстаивать собственную политическую линию", — считает Данилов.

По мнению эксперта, Евросоюз теперь понял, что сейчас им нужно больше рассчитывать на себя. "Несмотря на то, что их зависимость от США достаточно велика, все-таки настало такое время, когда нужно формулировать свою собственную позицию и нужно проводить свою собственную политику, особенно учитывая новые возможности, которые дает смена политических элит в Европе", — сказал собеседник агентства.

Данилов уверен, что Евросоюз будет формулировать жесткие ответы на американские санкции, однако в случае их применения, ему будет сложно отказаться от их выполнения.

"Для того, чтобы отказаться от санкций, необходимо принятие другого политического решения консенсусом европейских стран, что невозможно. Напротив, сейчас этот консенсус и эта политическая позиция как раз сводятся к поддержке санкций", — заявил Данилов. Он также отметил, что ЕС не сможет добиться гарантий от США, что европейские интересы не пострадают, "поскольку вопрос будет перемещён в законодательное поле".