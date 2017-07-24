МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отношения США и Евросоюза в случае введения новых санкций против РФ зависят от самостоятельности американского президента Дональда Трампа, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.
Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".
Данилов убежден, что с приходом к власти в США Трампа Европа оказалась в трудном положении из-за смены курса в отношении России: при администрации Барака Обамы главным вызовом европейской безопасности считался российский, а Трамп призывает сосредоточиться на борьбе с терроризмом, в которой не обойтись без России.
"Поэтому вопрос санкций теперь рассматривается именно в этом контексте: самостоятельность Трампа, готовность и способность отстаивать собственную политическую линию", — считает Данилов.
По мнению эксперта, Евросоюз теперь понял, что сейчас им нужно больше рассчитывать на себя. "Несмотря на то, что их зависимость от США достаточно велика, все-таки настало такое время, когда нужно формулировать свою собственную позицию и нужно проводить свою собственную политику, особенно учитывая новые возможности, которые дает смена политических элит в Европе", — сказал собеседник агентства.
"Для того, чтобы отказаться от санкций, необходимо принятие другого политического решения консенсусом европейских стран, что невозможно. Напротив, сейчас этот консенсус и эта политическая позиция как раз сводятся к поддержке санкций", — заявил Данилов. Он также отметил, что ЕС не сможет добиться гарантий от США, что европейские интересы не пострадают, "поскольку вопрос будет перемещён в законодательное поле".