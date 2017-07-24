В России могут пересмотреть критерии определения "люксовых" автомобилей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минфин РФ не исключает пересмотра стоимостных параметров для "роскошных" автомобилей, которые подпадают под повышенное обложение транспортным налогом, рассказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Наверное, вопрос можно ставить", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном пересмотре параметров автомобилей, которые облагаются транспортным налогом с повышенными коэффициентами. Сейчас к таковым относятся автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

Трунин при этом признал, что министерство пока серьезно не изучало данный вопрос. "Надо понять, какие автомобили сейчас относятся к дорогим. Для этого надо понять, какие цены на них и как все это распределяется по все линейке продаж", — сказал он.

По его словам, Минфин может рассмотреть такую тему, если с соответствующим предложением выступит Минпромторг, но пока таких предложений не было. "Я об этом читал в газетах", — признал замминистра.