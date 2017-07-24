В России могут пересмотреть критерии определения "люксовых" автомобилей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минфин РФ не исключает пересмотра стоимостных параметров для "роскошных" автомобилей, которые подпадают под повышенное обложение транспортным налогом, рассказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Трунин при этом признал, что министерство пока серьезно не изучало данный вопрос. "Надо понять, какие автомобили сейчас относятся к дорогим. Для этого надо понять, какие цены на них и как все это распределяется по все линейке продаж", — сказал он.
По его словам, Минфин может рассмотреть такую тему, если с соответствующим предложением выступит Минпромторг, но пока таких предложений не было. "Я об этом читал в газетах", — признал замминистра.