Премьер Греции об экономическом кризисе: худшее позади

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал вывести страну из экономического кризиса, заявив в интервью газете Guardian, что худшее позади.

Греция, входящая в еврозону, не выходит из процесса внешней финансовой помощи с 2010 года, так как не может восстановить полноценного доступа к рынку для самостоятельного финансирования своих нужд. В июне Еврогруппа согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) максимум на 15 лет ради ослабления долгового бремени страны. Международный валютный фонд (МВФ) ранее принципиально одобрил выделение Греции 1,6 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов) кредитов, но лишь при условии, что европейские партнеры Греции предоставят гарантии стабилизации долга страны, который держится на уровне 180% ВВП.

"Худшее, несомненно, позади нас", — заявил Ципрас. По его словам, основным приоритетом сейчас является восстановление экономического суверенитета страны.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что экономика находится на подъеме… Медленно, медленно, то, что никто не верил, что может произойти — произойдет. Мы вытащим страну из кризиса", — отметил премьер. Отмечается, что выводом страны из кризиса Ципрас пообещал бросить вызов своим критикам.

"Большой прорыв произойдет в августе 2018 года, когда, спустя восемь лет, мы выйдем из программы (помощи — ред.) и международного контроля", — отметил Ципрас.

Он заявил, что когда он вступил в должность, у него не было опыта или понимания того, насколько серьезны будут повседневные трудности. Он также признал, что совершил ряд крупных ошибок. По его словам, крупнейшей ошибкой мог быть "выбор людей на ключевые должности".