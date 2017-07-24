США
24.0724 июля13:44МСК
USD59.66+0.72
EUR69.47+0.81
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Антироссийские санкции вызваны противостоянием внутри США, считают эксперты

Сюжет:
Санкции в отношении России (6118)
12:4124.07.2017
02070
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГосударственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве. Архивное фотоГосударственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новые санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении Москвы, вызваны противостоянием внутри американских политических кругов, но Москве будет тяжело ответить на эти меры, и санкции будут приняты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Скарамуччи признал, что неверно изложил позицию Трампа по санкциям
В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Внутреннее противостояние

Алексей Чепа. Архивное фото
© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"
Депутат считает возможным изменение позиции США по антироссийским санкциям
"Это связано прежде всего с внутриполитическими процессами в США. Объясняется это продолжением противостояния администрации и значительной части американского политического истеблишмента. Здесь Россия просто-напросто разменная карта", — заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Он отметил, что в любом случае это будет еще одним сильнейшим ударом по российско-американским отношениям. "Это будет всерьез и надолго, точнее говоря навсегда", — отметил Батюк.

Схожую точку зрения высказал РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. "Это (санкции — ред.) было чисто внутреннее политическое действие, процедура, которая естественно отразилась на нас. То есть они решали свои вопросы о стабилизации ситуации в США, но отыгрывались в принципе на российской экономике", — пояснил эксперт, добавив, что президент США Дональд Трамп очень ограничен в своих действиях на внешней арене.

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / str / belga
Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России
По его мнению, Трамп в последние полгода очень резко ограничен в маневрах на внешней арене, потому что политические силы США "намекают" ему на тему хакеров, указывая тем самым на то, что Трамп якобы был выбран благодаря вмешательству со стороны. Суздальцев напомнил, что в политических кругах США шли разговоры об импичменте новому президенту.

Батюк также считает, что предлог для введения новых санкций против РФ смехотворный – "пресловутое российское вмешательство в американские выборы".

"Ясно, что это всего лишь предлог. На самом деле это связано с очень серьезным кризисом в американской политической системе – самым серьезным за последние несколько десятков лет", — добавил Батюк.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
СМИ: в ЕК считают, что новые санкции США против России подорвут единство G7
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Санкции будут приняты

Опрошенные РИА Новости эксперты также полагают, что законопроект о новых антироссийских санкциях будет принят.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
FT узнала о возможном ответе Евросоюза на новые санкции США против России
По мнению Суздальцева, на прошедшей ранее на саммите G20 в Гамбурге встрече лидеров РФ и США вопрос санкций не поднимался, и, следовательно, от американской стороны оставалось только ждать, не когда будет объявлено о новых санкционных мерах, а какой будет их объем. Он отметил, что законопроект по санкциям задержали до встречи Путина и Трампа, после чего доработали в конгрессе и при участии администрации Белого дома.

"Законопроект примут, он согласован. Я думаю, что его подпишет и президент США. Это практически сто процентов", — сказал Суздальцев. При этом заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ отметил, что объем санкций был незначительно сокращен, что говорит о некоем компромиссе по данному вопросу между демократами и республиканцами.

"Можно ли было как-то этих санкций избежать? Нет. Если США или Евросоюз снимают санкции против России, то значит, что они признают вхождение Крыма в состав РФ", — пояснил Суздальцев.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рябков: даже если Россия выкинет белый флаг, США не снимут санкции
Руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Батюк также полагает, что новые санкции будут приняты.

"Я понимаю, что договоренность (о принятии законопроекта) уже достигнута, идет обсуждение деталей. Вероятнее всего в новом законе о санкциях будут моменты, которые не устраивают администрацию, а именно то, что это будет закон, а он исключает возможности для администрации в одностороннем порядке отменить или отложить введение этих санкций. Это не устраивает администрацию Трампа, это полностью лишает ее маневра на российском направлении. Но, я понимаю, что это категорическое желание подавляющего большинства обеих палат (конгресса). Даже если Трамп наложит вето, оно будет безусловно преодолено", — пояснил собеседник агентства.

Возможность ответа мала

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне (округ Колумбия). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СМИ: компании из США призвали пересмотреть проект антироссийских санкций
"У российской стороны есть очень мало возможностей для каких-то ответных мер именно в отношении США. По всей видимости, и российская сторона, и ее партнеры постараются сделать все, чтобы эти санкции обойти", — сказал Батюк, отметив, что новые санкции практически полностью исключают возможность для какой бы то ни было нормализации российско-американских отношений в любой обозримой перспективе.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Суздальцев также полагает, что российской стороне будет тяжело ответить на новые американские санкции.

"Мы не раз говорили, что будем отвечать, думаю, что нашим зарубежным инвестициям ничего не грозит, но ответить симметрично нам сложно, практически невозможно. Нужно искать такую модель экономики России, которая бы занималась импортозамещением, развитием технологий, с другой стороны – понимать, что симметричность нужна, но невозможна", — считает Суздальцев.

Доля позитива

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США о санкциях против РФ
По словам Суздальцева, новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона не станут катастрофой, хотя представляют трудности для экономики РФ. Он отметил, что, несмотря на уже действующие санкции, американские компании по-прежнему могут покупать российские технологии.

"Мы неоднократно говорили, что готовы отвечать на санкции симметрично. Немного мы отвечаем. Не стоит забывать, что в нашу экономику вложены солидные деньги корпораций, работающих на нашем рынке, санкции для них – проблема", — пояснил он.

В свою очередь Батюк отметил, что возможное введение новых санкций против России со стороны США уже вызвало неоднозначную реакцию Евросоюза.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Косачев: ЕС не поддержит санкции против РФ, влияющие на реальную экономику
Он добавил, что также нет сомнений, что эти санкции будут демонстративно проигнорированы Китаем, Южной Кореей и другими партнерами Москвы на Востоке.

"Так что у России здесь (на восточном направлении – ред.) есть немало возможностей для того, чтобы максимально облегчить возможные негативные последствия этих санкций", — добавил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН.

РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно, а ответ на них будет симметричным.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена