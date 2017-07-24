Антироссийские санкции вызваны противостоянием внутри США, считают эксперты

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новые санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении Москвы, вызваны противостоянием внутри американских политических кругов, но Москве будет тяжело ответить на эти меры, и санкции будут приняты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

Внутреннее противостояние



"Это связано прежде всего с внутриполитическими процессами в США. Объясняется это продолжением противостояния администрации и значительной части американского политического истеблишмента. Здесь Россия просто-напросто разменная карта", — заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Он отметил, что в любом случае это будет еще одним сильнейшим ударом по российско-американским отношениям. "Это будет всерьез и надолго, точнее говоря навсегда", — отметил Батюк.

Схожую точку зрения высказал РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. "Это (санкции — ред.) было чисто внутреннее политическое действие, процедура, которая естественно отразилась на нас. То есть они решали свои вопросы о стабилизации ситуации в США, но отыгрывались в принципе на российской экономике", — пояснил эксперт, добавив, что президент США Дональд Трамп очень ограничен в своих действиях на внешней арене.

По его мнению, Трамп в последние полгода очень резко ограничен в маневрах на внешней арене, потому что политические силы США "намекают" ему на тему хакеров, указывая тем самым на то, что Трамп якобы был выбран благодаря вмешательству со стороны. Суздальцев напомнил, что в политических кругах США шли разговоры об импичменте новому президенту.

Батюк также считает, что предлог для введения новых санкций против РФ смехотворный – "пресловутое российское вмешательство в американские выборы".

"Ясно, что это всего лишь предлог. На самом деле это связано с очень серьезным кризисом в американской политической системе – самым серьезным за последние несколько десятков лет", — добавил Батюк.

Санкции будут приняты

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Опрошенные РИА Новости эксперты также полагают, что законопроект о новых антироссийских санкциях будет принят.

По мнению Суздальцева, на прошедшей ранее на саммите G20 в Гамбурге встрече лидеров РФ и США вопрос санкций не поднимался, и, следовательно, от американской стороны оставалось только ждать, не когда будет объявлено о новых санкционных мерах, а какой будет их объем. Он отметил, что законопроект по санкциям задержали до встречи Путина и Трампа, после чего доработали в конгрессе и при участии администрации Белого дома.

"Законопроект примут, он согласован. Я думаю, что его подпишет и президент США. Это практически сто процентов", — сказал Суздальцев. При этом заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ отметил, что объем санкций был незначительно сокращен, что говорит о некоем компромиссе по данному вопросу между демократами и республиканцами.

"Можно ли было как-то этих санкций избежать? Нет. Если США или Евросоюз снимают санкции против России, то значит, что они признают вхождение Крыма в состав РФ", — пояснил Суздальцев.

Руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Батюк также полагает, что новые санкции будут приняты.

"Я понимаю, что договоренность (о принятии законопроекта) уже достигнута, идет обсуждение деталей. Вероятнее всего в новом законе о санкциях будут моменты, которые не устраивают администрацию, а именно то, что это будет закон, а он исключает возможности для администрации в одностороннем порядке отменить или отложить введение этих санкций. Это не устраивает администрацию Трампа, это полностью лишает ее маневра на российском направлении. Но, я понимаю, что это категорическое желание подавляющего большинства обеих палат (конгресса). Даже если Трамп наложит вето, оно будет безусловно преодолено", — пояснил собеседник агентства.

Возможность ответа мала



"У российской стороны есть очень мало возможностей для каких-то ответных мер именно в отношении США. По всей видимости, и российская сторона, и ее партнеры постараются сделать все, чтобы эти санкции обойти", — сказал Батюк, отметив, что новые санкции практически полностью исключают возможность для какой бы то ни было нормализации российско-американских отношений в любой обозримой перспективе.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Суздальцев также полагает, что российской стороне будет тяжело ответить на новые американские санкции.

"Мы не раз говорили, что будем отвечать, думаю, что нашим зарубежным инвестициям ничего не грозит, но ответить симметрично нам сложно, практически невозможно. Нужно искать такую модель экономики России, которая бы занималась импортозамещением, развитием технологий, с другой стороны – понимать, что симметричность нужна, но невозможна", — считает Суздальцев.

Доля позитива



По словам Суздальцева, новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона не станут катастрофой, хотя представляют трудности для экономики РФ. Он отметил, что, несмотря на уже действующие санкции, американские компании по-прежнему могут покупать российские технологии.

"Мы неоднократно говорили, что готовы отвечать на санкции симметрично. Немного мы отвечаем. Не стоит забывать, что в нашу экономику вложены солидные деньги корпораций, работающих на нашем рынке, санкции для них – проблема", — пояснил он.

В свою очередь Батюк отметил, что возможное введение новых санкций против России со стороны США уже вызвало неоднозначную реакцию Евросоюза.

Он добавил, что также нет сомнений, что эти санкции будут демонстративно проигнорированы Китаем, Южной Кореей и другими партнерами Москвы на Востоке.

"Так что у России здесь (на восточном направлении – ред.) есть немало возможностей для того, чтобы максимально облегчить возможные негативные последствия этих санкций", — добавил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН.

РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно, а ответ на них будет симметричным.