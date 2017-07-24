Антироссийские санкции вызваны противостоянием внутри США, считают эксперты

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новые санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении Москвы, вызваны противостоянием внутри американских политических кругов, но Москве будет тяжело ответить на эти меры, и санкции будут приняты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.
Внутреннее противостояние
Он отметил, что в любом случае это будет еще одним сильнейшим ударом по российско-американским отношениям. "Это будет всерьез и надолго, точнее говоря навсегда", — отметил Батюк.
Схожую точку зрения высказал РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. "Это (санкции — ред.) было чисто внутреннее политическое действие, процедура, которая естественно отразилась на нас. То есть они решали свои вопросы о стабилизации ситуации в США, но отыгрывались в принципе на российской экономике", — пояснил эксперт, добавив, что президент США Дональд Трамп очень ограничен в своих действиях на внешней арене.
Батюк также считает, что предлог для введения новых санкций против РФ смехотворный – "пресловутое российское вмешательство в американские выборы".
"Ясно, что это всего лишь предлог. На самом деле это связано с очень серьезным кризисом в американской политической системе – самым серьезным за последние несколько десятков лет", — добавил Батюк.
Санкции будут приняты
Опрошенные РИА Новости эксперты также полагают, что законопроект о новых антироссийских санкциях будет принят.
"Законопроект примут, он согласован. Я думаю, что его подпишет и президент США. Это практически сто процентов", — сказал Суздальцев. При этом заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ отметил, что объем санкций был незначительно сокращен, что говорит о некоем компромиссе по данному вопросу между демократами и республиканцами.
"Можно ли было как-то этих санкций избежать? Нет. Если США или Евросоюз снимают санкции против России, то значит, что они признают вхождение Крыма в состав РФ", — пояснил Суздальцев.
"Я понимаю, что договоренность (о принятии законопроекта) уже достигнута, идет обсуждение деталей. Вероятнее всего в новом законе о санкциях будут моменты, которые не устраивают администрацию, а именно то, что это будет закон, а он исключает возможности для администрации в одностороннем порядке отменить или отложить введение этих санкций. Это не устраивает администрацию Трампа, это полностью лишает ее маневра на российском направлении. Но, я понимаю, что это категорическое желание подавляющего большинства обеих палат (конгресса). Даже если Трамп наложит вето, оно будет безусловно преодолено", — пояснил собеседник агентства.
Возможность ответа мала
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Суздальцев также полагает, что российской стороне будет тяжело ответить на новые американские санкции.
"Мы не раз говорили, что будем отвечать, думаю, что нашим зарубежным инвестициям ничего не грозит, но ответить симметрично нам сложно, практически невозможно. Нужно искать такую модель экономики России, которая бы занималась импортозамещением, развитием технологий, с другой стороны – понимать, что симметричность нужна, но невозможна", — считает Суздальцев.
Доля позитива
"Мы неоднократно говорили, что готовы отвечать на санкции симметрично. Немного мы отвечаем. Не стоит забывать, что в нашу экономику вложены солидные деньги корпораций, работающих на нашем рынке, санкции для них – проблема", — пояснил он.
В свою очередь Батюк отметил, что возможное введение новых санкций против России со стороны США уже вызвало неоднозначную реакцию Евросоюза.
"Так что у России здесь (на восточном направлении – ред.) есть немало возможностей для того, чтобы максимально облегчить возможные негативные последствия этих санкций", — добавил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН.
РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно, а ответ на них будет симметричным.