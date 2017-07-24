"Мегафон" готов оспорить требование ФАС об отмене платы за роуминг в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Мегафон" готов оспорить в суде предупреждение ФАС о необходимости в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ, поскольку считает его невыполнимым, заявила РИА Новости операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

Жесткая позиция

Ранее в июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.

"Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке", — сказала Серебряникова.

По ее словам, "Мегафон" находится в контакте с ФАС по вопросу роуминга несколько лет, компания предоставляла и предоставляет ведомству разъяснения, почему снижение стоимости внутрисетевых звонков в поездках по стране в принципе невозможно. "Печально, что операторы не были услышаны", — отметила Серебряникова.

По ее словам, изменение цен на связь в поездках по стране занимает достаточно продолжительное время. В странах ЕС этот процесс занял годы — отчасти и потому, что потенциальные потери операторов уже включены в стоимость других услуг.

"ФАС знает эту специфику. Предоставлять нашим операторам столь короткий срок – две недели – как минимум нелогично", — сказала топ-менеджер.

По ее словам, чтобы уравнять тарифы, необходимо нестандартное техническое решение, которое требует проработки, и компания сейчас этим занимается. Изменить нужно порядка 3 тысяч тарифов (включая архивные) по всей стране, изменение каждого из них занимает до пяти рабочих дней. Еще сложнее ситуация с корпоративными клиентами и госзаказчиками – контракты заключены на срок от года и более, изменения в таких контрактах невозможны. "Безусловно, операторы за две недели просто физически не смогут выполнить подобное предписание, поскольку данные изменения просто парализуют IT-службы компаний на несколько лет", — заявила Серебряникова.

К тому же, по ее словам, сейчас тема роуминга в поездках по России для абонентов, по сути, потеряла актуальность. По данным "Мегафона", лишь порядка 7% абонентов выезжают за пределы домашнего региона. Как правило, они пользуются пакетными тарифами, где уже несколько лет связь стоит одинаково как в поездках, так и в домашнем регионе. Для пользователей архивных тарифов "Мегафон" также предусмотрел возможность снижать стоимость связи в поездках по стране и ввел тарифные опции. Сегодня порядка 80% выезжающих за пределы домашнего региона подключают опции или имеют пакетные тарифы, где связь в поездках и дома стоит одинаково, рассказала Серебряникова.