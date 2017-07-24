"Мегафон" готов оспорить требование ФАС об отмене платы за роуминг в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Мегафон" готов оспорить в суде предупреждение ФАС о необходимости в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ, поскольку считает его невыполнимым, заявила РИА Новости операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.
Жесткая позиция
"Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке", — сказала Серебряникова.
По ее словам, "Мегафон" находится в контакте с ФАС по вопросу роуминга несколько лет, компания предоставляла и предоставляет ведомству разъяснения, почему снижение стоимости внутрисетевых звонков в поездках по стране в принципе невозможно. "Печально, что операторы не были услышаны", — отметила Серебряникова.
"ФАС знает эту специфику. Предоставлять нашим операторам столь короткий срок – две недели – как минимум нелогично", — сказала топ-менеджер.
По ее словам, чтобы уравнять тарифы, необходимо нестандартное техническое решение, которое требует проработки, и компания сейчас этим занимается. Изменить нужно порядка 3 тысяч тарифов (включая архивные) по всей стране, изменение каждого из них занимает до пяти рабочих дней. Еще сложнее ситуация с корпоративными клиентами и госзаказчиками – контракты заключены на срок от года и более, изменения в таких контрактах невозможны. "Безусловно, операторы за две недели просто физически не смогут выполнить подобное предписание, поскольку данные изменения просто парализуют IT-службы компаний на несколько лет", — заявила Серебряникова.