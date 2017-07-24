Страны ОПЕК+ поддерживают восстановление добычи нефти в Ливии и Нигерии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Страны ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), участвующие в соглашении о сокращении добычи, продолжают поддерживать процесс восстановления производства нефти в Ливии и Нигерии, однако должны внимательно следить за ним, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Еще один важный фактор, на котором сосредоточен сейчас рынок нефти, — это рост поставок со стороны Ливии и Нигерии. Обе эти страны были освобождены от обязательств по соглашению. И конечно, мы продолжаем поддерживать наших братьев и сестер из этих двух стран в их усилиях по восстановлению нефтяной промышленности и экономики. (Министерскому мониторинговому — ред.) комитету, однако, следует внимательно следить за влиянием такого роста на баланс предложения и спроса в мире", — сказал аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Ливия и Нигерия, чья добыча нефти обвалилась из-за военных конфликтов в этих странах, были освобождены от обязательств в рамках сделки ОПЕК+.