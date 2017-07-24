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Экономика

Говорить о "взрослении" рубля еще рано, считают аналитики

11:2224.07.2017
(обновлено: 11:24 24.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России. Архивное фотоДенежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты, поделившиеся своим мнением с РИА Новости, пока не видят признаков окончательного "взросления" рубля; его роль в российской экономике, скорее, определяется введением санкций со стороны Запада, спросом на отечественную продукцию на фоне импортозамещения, а также валютными рисками.

Пункт обмена валюты. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Рубль укрепляется: когда покупать валюту к отпуску
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в интервью газете "Известия", опубликованном ранее в понедельник, отметил "взросление" национальной валюты.

Дмитриев указал, что в российской экономике наблюдается снижение роли иностранной валюты, а также темпов инфляции. Для того чтобы кредитные ставки уверенно снижались, а инвесторы без опаски финансировали долгосрочные проекты, "Банку России необходимо добиться закрепления низкой инфляции, превращения ее из непривычной аномалии в обыденность", также пояснил изданию он.

Рубль пока не повзрослел

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депозиты, валюта, облигации: куда вложить суммы до 3000 рублей
Говорить о "взрослении" рубля еще достаточно рано, считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "В истории отечественной валюты были периоды стабильности, но они сменялись резкими изменениями курса, что было обусловлено негативным внешним влиянием", — поясняет свою точку зрения он.

"Не добавляет зрелости рублю и действия правительства. В частности, Минфин постоянно пытается придумать механизмы формирования выгодного для себя курса через валютные интервенции и иные формы. Конечно, на каких-то временных отрезках рубль кажется вполне выгодным и устойчивым, но пока сложно говорить, что этот период продлится долго", — добавил эксперт.

Аналитик отмечает, что как только рубль начинает резко слабеть, тогда сразу становится видно, на что ориентируются россияне. "Цены на импортные товары начинают активно расти, да и на отечественные тоже. Связано все это с весьма высокой долей импортных комплектующих, компонентов и технологий в экономике", — говорит Кочетков.

Почему рубль укреплялся

Рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По мнению замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анны Кокоревой, факт "взросления" рубля действительно присутствует, однако, замечает эксперт, к выбору в пользу отечественной валюты, а не иностранной, физических и юридических лиц подтолкнула ситуация в экономике и на валютном рынке.

"В частности, западные санкции и политика импортозамещения подстегнула спрос на отечественное сырье и продукцию, что самом по себе подразумевает увеличение платежей в рублях. Также переход на расчеты в национальных валютах с рядом торговых партнеров увеличил спрос на рубль", — поясняет она.

Пожалуй, наиболее позитивное влияние на рубль оказывает то, что сельское хозяйство страны весьма неплохо занимается замещением импорта, в свою очередь, указывает Кочетков.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперты оценили, как рост покупок Минфином валюты повлияет на курс рубля
"Однако, к сожалению, нельзя говорить об аналогичных процессах в других отраслях. Более того, ЦБ часто говорит о замедлении инфляции, но оно, прежде всего, связано с падением доходов населения, которое переключается на более дешевые группы товаров, сокращая потребление продукции длительного пользования, а не за счет непосредственного влияния на экономику высокой ставки ЦБ РФ", — говорит аналитик.

Среди других важных факторов, определяющих выбор граждан, Кокорева называет высокую волатильность, частые и резкие колебания валютного курса. "Сегодня держать средства в валюте опасно, это может обернуться потерями, так как рубль то растет, то падает, и неэкспертам предсказать этот момент очень сложно", — заключает она.

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