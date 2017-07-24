Говорить о "взрослении" рубля еще рано, считают аналитики

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты, поделившиеся своим мнением с РИА Новости, пока не видят признаков окончательного "взросления" рубля; его роль в российской экономике, скорее, определяется введением санкций со стороны Запада, спросом на отечественную продукцию на фоне импортозамещения, а также валютными рисками.
Дмитриев указал, что в российской экономике наблюдается снижение роли иностранной валюты, а также темпов инфляции. Для того чтобы кредитные ставки уверенно снижались, а инвесторы без опаски финансировали долгосрочные проекты, "Банку России необходимо добиться закрепления низкой инфляции, превращения ее из непривычной аномалии в обыденность", также пояснил изданию он.
Рубль пока не повзрослел
"Не добавляет зрелости рублю и действия правительства. В частности, Минфин постоянно пытается придумать механизмы формирования выгодного для себя курса через валютные интервенции и иные формы. Конечно, на каких-то временных отрезках рубль кажется вполне выгодным и устойчивым, но пока сложно говорить, что этот период продлится долго", — добавил эксперт.
Аналитик отмечает, что как только рубль начинает резко слабеть, тогда сразу становится видно, на что ориентируются россияне. "Цены на импортные товары начинают активно расти, да и на отечественные тоже. Связано все это с весьма высокой долей импортных комплектующих, компонентов и технологий в экономике", — говорит Кочетков.
Почему рубль укреплялся
"В частности, западные санкции и политика импортозамещения подстегнула спрос на отечественное сырье и продукцию, что самом по себе подразумевает увеличение платежей в рублях. Также переход на расчеты в национальных валютах с рядом торговых партнеров увеличил спрос на рубль", — поясняет она.
Пожалуй, наиболее позитивное влияние на рубль оказывает то, что сельское хозяйство страны весьма неплохо занимается замещением импорта, в свою очередь, указывает Кочетков.
Среди других важных факторов, определяющих выбор граждан, Кокорева называет высокую волатильность, частые и резкие колебания валютного курса. "Сегодня держать средства в валюте опасно, это может обернуться потерями, так как рубль то растет, то падает, и неэкспертам предсказать этот момент очень сложно", — заключает она.