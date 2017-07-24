Страны ОПЕК+ в июне выполнили договор о сокращении добычи на 90%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 90%, сообщил журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

"Около 90%", — ответил он на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.