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Экономика

СМИ: в ЕК считают, что новые санкции США против России подорвут единство G7

Сюжет:
Санкции в отношении России (6114)
11:1524.07.2017
04761
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фотоШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости Александр Шишло. Возможные новые санкции США против России "рискуют подорвать трансатлантическое единство и единство G7", пишет в понедельник европейское издание газеты Politico.

Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: новые санкции США разрушают единство блока противников России
В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту. В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций".

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обеспокоен, в частности, тем, что относящие к энергетике санкционные меры, по его мнению, могут быть несправедливым образом использованы против европейских энергетических компаний", — пишет Politico.

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / str / belga
Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России
Со ссылкой на подготовленный к заседанию ЕК в среду документ, попавший в распоряжение газеты, она сообщает, что санкции направлены не только против проекта "Северный поток-2". По мнению Еврокомиссии, "их воздействие в реальности будет значительно шире": под ударом могут оказаться нефтяные и газовые проекты в Каспийском море, транзит газа через территорию Украины и месторождение Зохр (Zohr) на шельфе Средиземного моря у берегов Египта, в разработке которого участвуют российские компании, отмечает газета.

Как сообщило ранее в понедельник издание Financial Times, подготовленный к заседанию ЕК документ излагает несколько вариантов ответа, например, необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы. Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.

Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США, пишет газета. Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
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