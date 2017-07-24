БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости Александр Шишло. Возможные новые санкции США против России "рискуют подорвать трансатлантическое единство и единство G7", пишет в понедельник европейское издание газеты Politico.
"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обеспокоен, в частности, тем, что относящие к энергетике санкционные меры, по его мнению, могут быть несправедливым образом использованы против европейских энергетических компаний", — пишет Politico.
Как сообщило ранее в понедельник издание Financial Times, подготовленный к заседанию ЕК документ излагает несколько вариантов ответа, например, необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы. Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.
Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США, пишет газета. Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.