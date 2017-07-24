"Аэрофлот" вошел в 20-ку крупнейших авиакомпаний по версии Airline Business

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" по итогам 2016 года вошла в число 20 крупнейших авиакомпаний мира по объемам пассажиропотока и пассажирооборота, сообщает перевозчик со ссылкой на исследование Airline Business.

"По данным авиационного издания Airline Business, одного из самых влиятельных в мире, группа "Аэрофлот" по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку среди авиаперевозчиков всего мира", — говорится в сообщении. Кроме того, группа заняла 20-е место в общемировом списке по пассажирообороту.

Как отмечает Airline Business, "российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение к прибыльности после удара, нанесенного колебаниями валютного курса и геополитическими вызовами". В целом в мире количество перевезенных авиапассажиров возросло в 2016 году примерно на 6% и составило около 3,4 миллиарда, сообщает издание.

Группа "Аэрофлот" за 2016 год перевезла 43,4 миллиона пассажиров, что на 10,3% превышает результат прошлого года. В январе-мае 2017 года группа увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% — до 18,3 миллиона человек.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2016 год составила 38,826 миллиарда рублей против убытка в 6,5 миллиарда рублей годом ранее.