"Аэрофлот" вошел в 20-ку крупнейших авиакомпаний по версии Airline Business

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" по итогам 2016 года вошла в число 20 крупнейших авиакомпаний мира по объемам пассажиропотока и пассажирооборота, сообщает перевозчик со ссылкой на исследование Airline Business.
Как отмечает Airline Business, "российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение к прибыльности после удара, нанесенного колебаниями валютного курса и геополитическими вызовами". В целом в мире количество перевезенных авиапассажиров возросло в 2016 году примерно на 6% и составило около 3,4 миллиарда, сообщает издание.
Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2016 год составила 38,826 миллиарда рублей против убытка в 6,5 миллиарда рублей годом ранее.